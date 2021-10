Realme lavora anche a un condizionatore smart?

Nel corso degli ultimi anni, il brand di Realme è riuscito ad accaparrarsi una grossa fetta nel mercato degli smartphone, portando l’azienda cinese a diventare un vero e proprio colosso, che rilascia prodotti agguerriti e pronti a competere con la concorrenza. Tuttavia, come spesso avviene per le aziende tech, a volte arriva il momento di non fermarsi a un singolo campo, e di aprire la propria strada verso nuove frontiere, come apre abbia da poco deciso di fare la compagnia in questione.

Nello specifico, stando a quanto suggerito da diversi report, e addirittura dall’app Realme Link dell’azienda, pare che il colosso sia ormai pronto a rilasciare un vero e proprio condizionatore, il quale si differenzierebbe dal resto offrendo delle interessanti feature aggiuntive.

All’effettivo, non abbiamo purtroppo ancora alcuna informazione chiave sul prodotto, a dirla tutta neanche confermato da parte dell’azienda, ma pare che potremo presto vederne delle belle, e che Realme voglia davvero offrire un device all’avanguardia, con diverse caratteristiche smart.

Ovviamente, pare che l’obiettivo sia quello di permettere agli utenti di utilizzare il dispositivo usando un telefono, e fra le novità suggerite più interessanti troviamo quella che prende il nome di “Quick Cold”. La stessa dovrebbe permettere al dispositivo di raffreddare gli ambienti in maniera molto veloce, senza aspettare i classici minuti richiesti da un dispositivo del genere per partire e funzionare al meglio.

Si chiacchiera anche di un’interessante modalità Sleep, che in maniera simile a come avviene per diversi dispositivi presenti nel mercato si occuperebbe di raffreddare silenziosamente e per molto tempo una camera, rendendola adatta agli ambienti notturni caldi. Restiamo in ogni caso in attesa di conferme da parte della compagnia al fine di sapere se questo gioiellino verrà davvero rilasciato, e migliorerà l’offerta di Realme nel mondo della tecnologia in maniera inaspettata.