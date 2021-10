Lightyear: il teaser trailer del film spin-off di Toy Story

Dopo un po’ di attesa è arrivato online il teaser trailer di Lightyear, il film d’animazione sviluppato da Disney e Pixar che fa da spin-off a Toy Story, e che presenta la storia di origini del personaggio che ha ispirato la nascita del giocattolo Buzz Lightyear.

Ecco il trailer dedicato a Lightyear. A dare la voce al personaggio principale sarà Chris Evans, il popolarissimo ex interprete di Captain America, che anche questa volta si cimenterà nell’ interpretare un altro character eroico.

A Buzz Lightyear era stato dedicato in passato anche uno show animato intitolato Buzz Lightyear of Star Command, che è andato in onda su Disney Channel nel 2000 e nel 2001, e che è composto complessivamente da 65 episodi. Angus MacLane è il regista del lungometraggio Lightyear sviluppato dalla Disney e dalla Pixar.

Nel filmato viene anche rivelato che il lungometraggio Lightyear arriverà nelle sale cinematografiche nell’estate del 2022. Precisamente la data di distribuzione è quella del 17 giugno 2022. E così il franchise di Toy Story prosegue grazie ad un interessante spin-off. Ricordiamo che la saga di Toy Story è iniziata nel 1995, con l’uscita de primo lungometraggio animato dedicato sviluppato dalla Pixar.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata a Lightyear: