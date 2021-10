Cloud Gaming in una cabina telefonica, la trovata di NVIDIA con GeForce NOW

NVIDIA, come un fulmine a ciel sereno, ha deciso di pubblicizzare il suo servizio di cloud gaming, GeForce NOW, con quello che viene definito l’arcade più piccolo del mondo. All’effettivo, si tratta di una vera e propria cabina telefonica rossa, il classico tipo britannico, la quale presenta hardware sufficientemente potente al fine di far girare GeForce NOW.

Cosa comporta ciò? La possibilità di poter giocare a centinaia di titoli presenti nel catalogo di Steam con facilità, sfruttando le potenzialità del cloud gaming del colosso tech… all’interno della cabina telefonica.

Questa supporta una connessione 5G e offre anche un gamepad con cui giocare, mentre non può mancare un mini frigo per tenere al fresco le proprie bibite, con il tutto che viene colorato dai LED verdi che ricordano il colore tipico della compagnia.

Il tutto è stato allocato per il momento nella città di Manchester, e la compagnia – come riporta TechRadar – ha anche colto al balzo la palle per rivelare i risultati di un sondaggio condotto per i giocatori del Regno Unito.

È stato scoperto che il 73% degli utenti utilizza GeForce NOW durante gli orari lavorativi, il 44% nel corso di brevi pause a lavoro e – per assurdo – il 10% ha dichiarato di aver giocato durante il proprio matrimonio.