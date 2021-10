Xperia View VR: Sony annuncia il nuovo visore per il mercato giapponese

Dopo essere entrata a gamba tesa nel mondo della realtà virtuale con il suo PlayStation VR, Sony ha deciso come un fulmine a ciel sereno di lanciare un nuovo prodotto per questo specifico settore, anche se lo stesso ha degli scopi completamente diversi. Parliamo infatti dell’Xperia View, il quale necessità l’utilizzo di uno smartphone dell’omonima serie al fine di funzionare, e non è infatti un dispositivo stand-alone in stile Oculus Quest.

Come spiegato, per il momento il supporto è dedicato solamente gli Xperia 1 III e Xperia 1 II, e il device permette la visione di video in 8K HDR. Troviamo la possibilità di personalizzare l’immagine per aggiustarla in base alla distanza fra gli occhi degli utenti, e un angolo di visione orizzontale di ben 120 gradi.

Non manca un’app dedicata al nuovo visore, con la possibilità di scoprire le applicazioni compatibili in modalità VR in maniera abbastanza veloce, nonché una feature per la riproduzione del materiale contenuto nei dispositivi in questione. Grazie alla fotocamera la compagnia ha rimosso la necessità di controller dedicati, mentre il tasto del volume permette di scegliere con facilità le varie opzioni dei menu.

Per il momento, il tutto è pensato solamente per il mercato giapponese, e non sappiamo se un rilascio globale verrà confermato in futuro. Il device si presenta a un prezzo che al cambio attuale è di 260$ circa.