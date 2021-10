The Last Manhunt: le prime immagini di Jason Momoa come cowboy

Ecco le prime immagini di The Last Manhunt, il lungometraggio western che vedrà Jason Momoa nei panni di un cowboy.

The Last Manhunt sarà il primo film in cui si vedrà Jason Momoa vestire i panni di un cowboy, e, da poco, sono state diffuse le prime immagini del lungometraggio western. Spicca in maniera particolare la foto che mostra Momoa nei classici abiti da western.

Ecco le immagini di The Last Manhunt.

Il film racconta la storia dell’ultima grande caccia all’uomo fatta nel vecchio West, che è stata tramandata attraverso i racconti orali della tribù dei Chemehuevi, che ha abitato la zona di Joshua Tree, in California. Momoa è coinvolto nel progetto, oltre che come interprete protagonista, anche come sceneggiatore assieme a Thomas Pa’a Sibbett. Il protagonista di Aquaman farà anche da produttore esecutivo.

Il racconto di The Last Manhunt vedrà protagonisti Willie Boy e l’amante Carlota, che si ritrovano a fuggire nel deserto dopo che un confronto tra Willie ed il padre di Carlota finito in tragedia. Così lo sceriffo assieme a due nativi americani partiranno all’inseguimento di Willie Boy mentre nelle città si diffondono notizie false sulla storia. Tutto ciò per un racconto di amore, morte e situazioni estreme nel deserto.

Il cast comprende: Martin Sensmeier (The Magnificent Seven) come Willie Boy; Mainei Kinimaka (See) nei panni di Carlota; Zahn McClarnon (Reservation Dogs) che farà il padre di Carlota; Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) sarà la madre di Carlota; Raoul Trujillo (Apocalypto); Brandon Oakes (Togo) e Tantoo Cardinal (Dances with Wolves).

E poi ancora ci saranno Christian Camargo (See), Wade Williams (The Dark Knight Rises), Jamie Sives(Chernobyl), Justin Campbell (The Hurt Locker), Mojean Aria (Reminiscence), Charlie Brumbly (Baywatch), Amy Seimetz (Pet Sematary) e Jason Momoa che farà Big Jim. La regia è affidata a Christian Camargo che farà anche lo sceriffo Frank Wilson.