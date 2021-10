Oculus Quest Pro verrà presto presentato da Facebook?

Mentre Facebook continua a supportare la sua linea di VR, fra Quest, Quest 2 e Rift S, non sappiamo ancora quali siano i paini per la compagnia relativi ai nuovi dispositivi in sviluppo. Tuttavia, pare che avremo a che fare con un Quest Pro, come recentemente riportato per via dei leak di alcuni video, mostrati sulle pagine di The Verge. C’è da dire che si tratta nello specifico di filmati virtuali, e che quindi è possibile che delle copie fisiche del nuovo visore, sempre che questo esista davvero, non siano ancora neanche state prodotte.

Il device in questione non è sicuramente uno di quelli già usciti, ed per questo che si inizia già a parlare di un presunto Quest Pro, stavolta volta meno grande, e pronto a supportare dei controller decisamente diversi, senza il classico anello e con il supporto alla ricarica attraverso un dock al posto delle solite pile. Pare che risulti in ogni caso possibile sfruttare il visore senza utilizzare i controller, semplicemente sfruttando le mani per la navigazione.

È addirittura possibile che nei piani della compagnia ci sia la possibilità di tracciare l’intero corpo degli utenti, il che suggerirebbe quindi un’evoluzione potenzialmente davvero sorprendente. il VP dei Reality Labs di Facebook aveva tempo a dietro dichiarato che per quest’anno non ci sarebbero stati aggiornamenti, come riportato sulle pagine di Game Rant, e anche se la compagnia ha fissato un evento per la giornata del 28 ottobre, è difficile immaginare che potremo quindi saperne di più sulla questione.

Non è comunque detto che delle sorprese non facciano capolino, e che gli utenti abbiano quindi presto modo di scoprire di più in merito ai piani della compagnia, che speriamo possa parlare il prima possibile dei suoi prossimi prodotti legati al mondo della realtà virtuale.