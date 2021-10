Batgirl: Sylvester Stallone stava per essere ingaggiato come villain del film

Sylvester Stallone avrebbe dovuto interpretare il villain di Batgirl secondo quanto riferito dal The Hollywood Reporter, per vestire i panni di Carmine Falcone.

Proprio ieri è stato annunciato Brendan Fraser come villain del film dedicato a Batgirl, ma, secondo alcune ultime indiscrezioni, la parte doveva essere assegnata a Sylvester Stallone. Sembra che la produzione del film inizialmente prevedesse Sly come interprete del cattivo, ma le cose non sono andate per questo verso.

Inoltre è stato rivelato che Sylvester Stallone avrebbe dovuto interpretare in Batgirl non il ruolo di Firefly che dovrebbe essere il nemico della supereroina nel lungometraggio, bensì quello di Carmine Falcone, il boss della mafia di Gotham City. Tutto però è in divenire con quello che sarà il primo lungometraggio DC Comics che verrà lanciato su HBO Max.

La protagonista del film sarà Leslie Grace, mentre altri membri del cast saranno Jacob Scipio e J.K. Simmons che interpreterà il commissario Gordon. Batgirl ha trovato i suoi registi, che saranno Adil El Arbi e Bilall Fallah, che hanno già realizzato Bad Boys for Life, e che realizzeranno la serie TV dedicata a Ms Marvel.

Il lungometraggio sarà distribuito su HBO Max. A scrivere il film su Batgirl sarà la sceneggiatrice di Birds of Prey e The Flash Christina Hodson. Mentre la produttrice di Crudelia, Kristin Burr, lavorerà alla produzione del progetto.