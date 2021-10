Redmi Watch 2 già mostrato dai primi render?

Mentre siamo in attesa di scoprire di più in merito ai nuovi Redmi Note 11 e Redmi Note 11 Pro che Xiaomi dovrebbe presentare a breve, hanno iniziato a emergere in rete dei primi dettagli relativi al Redmi Watch 2, orologio smart della compagnia che sembra verrà finalmente svelato nella giornata del 28 ottobre durante il prossimo evento. Anche se non si tratta per il momento di comunicazioni relative a tutte le specifiche tecniche del dispositivo indossabile in questione, le pagine di Xiaomi Today sono riuscite ad anticipare alcuni dettagli.

Ovviamente, il tutto va preso con le pinze fino a che non ci sarà una conferma sulla questione, ma nel mentre questi primi dettagli possono permetterci di farci un’idea in merito a quello che il device avrà modo di offrire. Stando a ciò che sappiamo, i miglioramenti del colosso hanno riguardato sia il design, che la ricarica, lo schermo e le feature legate alla salute. Pare che il device in questione avrà un pannello AMOLED da 1,6 pollici, nonché in diversi colori: space blue, ivory white ed elegant black.

Sembra che in maniera simile a come avviene con gli Smart Band del colosso cinese, i clienti avranno modo di cambiare i cinturini autonomamente e con facilità, scegliendo il colore che preferiscono in base alle proprie esigenze, per il momento solamente con queste 3 prime opzioni, con altre che però potrebbero arrivare in futuro. Lo schermo dovrebbe avere una forma rettangolare, come sembrano confermare le prime foto emerse.

Attualmente non ci sono purtroppo dettagli relativi alle specifiche, che sicuramente la compagnia avrà modo di confermare nel corso del suo nuovo evento, e restiamo quindi in attesa di novità ufficiali per saperne finalmente di più, visto che non sappiamo ancora se i design mostrati da Xiaomi Today verranno confermati in pieno.