James Michael Tyler addio: morto il mitico Gunther di Friends

James Michael Tyler, colonna dei personaggi non protagonisti di Friends, si è spento a Los Angeles ieri, all’età di cinquantanove anni, per colpa di un cancro alla prostata.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz

— FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021