WhatsApp: parte il test di un pulsante che annulla le storie

WhatsApp è attualmente al lavoro su un collegamento rapido alquanto veloce che potrà tornare particolarmente utile per chi si trova spesso a postare delle storie sul proprio profilo. Che l’azione venga fatta involontariamente, o che dopo qualche secondo ci si accorga di aver commesso un errore, magari rilasciando una foto o un video errati, o un semplice refuso per delle scritte, è per fortuna già possibile da tempo cancellare i contenuti, che in ogni caso vengono automaticamente rimossi dopo 24 ore.

Tuttavia, forse in seguito all’analisi dei dati di moltissimi utenti che frequentemente cancellano le storie appena postate, WhatsApp ha iniziato a lavorare a un pulsante che prende il nome di “Undo”, e semplicemente permette di annullare i contenuti, rimuovendoli dai propri profili nel giro di un semplice tap, con una procedura di conseguenza molto più immediata rispetto a quella standard.

Il tutto è stato riportato sulle pagine di WABetaInfo, dove vengono approfonditi i dettagli ed abbiamo potuto vedere un primo screenshot legato a questo nuovo utile tool per il mondo delle storie. C’è da dire che al momento l’aggiornamento è in fase di testing in beta. Viene spiegato che non appena completato il processo, l’applicazione avrà anche premura di informare gli utenti di quanto avvenuto con successo, confermando che quindi un dato contenuto è stato rimosso e non è più visualizzabile dagli altri utenti.

Inoltre, pare che dovremmo avere modo di ricevere finalmente la novità su tutti i dispositivi nel giro di solamente qualche settimana, in quanto si tratta di una feature alquanto semplice da implementare, e pare che quasi tutti i test siano quindi stati svolti dal colosso. Restiamo in attesa di comunicazioni da parte di Facebook in merito al rilascio della funzionalità, per il quale non dovremo per fortuna aspettare molto tempo.