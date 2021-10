La stazione Spaziale cinese si mostra in foto, il confronto con l’ISS è impietoso

La nuova stazione spaziale cinese Taingong si mostra per la prima volta in alcuni scatti. I tre astronauti cinesi Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu sono saliti a bordo della stazione Tiangong lo scorso sabato, dopo essere partiti dal Jiuquan Satellite Launching Center nel deserto del Gobi.

Durante il loro soggiorno presso la nuova staziona spaziale, i tre astronauti effettueranno diversi test – soprattutto dell’equipaggiamento di nuova generazione – e sono previste anche alcune passeggiate nello Spazio.

Le foto condivise dalle agenzie cinesi in questi giorni fanno impallidire: la stazione spaziale Taingong sembra uscita da un episodio di Star Trek. Ogni superficie è pulita e scintillante, anche l’equipaggiamento è al passo con i tempi. Il confronto con i corridoi caotici e ormai datati della Stazione Spaziale Internazionale è piuttosto impietoso.

Il primo modulo dell’ISS è stato mandato in orbita nel 1998, difficilmente continuerà ad essere supportata ancora a lungo. In meno di 7 anni da oggi, l’ISS potrebbe andare definitivamente in pensione. Al momento non è ancora chiaro se e cosa prenderà il posto della Stazione Spaziale Internazionale, anche perché alcuni partner chiave, come la Russia, non sembrano granché interessati a continuare la collaborazione.

Non troppo tempo fa, alcuni funzionari della NASA avevano ipotizzato che un domani l’agenzia potrebbe affidarsi a stazioni spaziali progettate, almeno in parte, da privati come SpaceX.

La Stazione spaziale cinese, sottolinea il sito Futurism, si distingue anche per i suoi ampi spazi, molto più a misura di uomo. A partire dai letti, che sono effettivamente in grado di ospitare comodamente un astronauta. Un lusso che gli inquilini dell’ISS non hanno.

Il WSJ ha recentemente prodotto un approfondimento video sulla tecnologia della stazione spaziale cinese: