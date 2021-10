La Ruota del Tempo: una featurette dedicata a Moiraine e un video di backstage

23—Ott—2021 / 8:47 AM

Uno dei personaggi centrali di La Ruota del Tempo, il nuovo serial fantasy di Amazon Prime Video in arrivo il 19 novembre, è Moiraine Sedai, interpretata da Rosamund Pike: conosciamola meglio con una featurette dedicata, ricca di scene inedite. In più, un breve video di backstage che mostra il corso delle riprese.

La serie di romanzi a cui si ispira la serie è stata ideata e iniziata da Robert Jordan, per poi rimanere incompiuta per lungo tempo a causa del decesso dell’autore, per poi essere infine completata da Brandon Sanderson con gli ultimi tre libri.

Nel cast della serie ritroviamo Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), Matrim Cauthorn (Barney Harris), Lan Mandragoran (Daniel Henney), Moiraine Damodred (Rosamund Pike), Egwene al’Vere (Madeleine Madden), Perrin Aybara (Marcus Rutherford) e Rand al’Thor (Josha Stradowski).

