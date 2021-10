Il mondo secondo Jeff Goldblum 2: trailer della serie National Geographic

National Geographic ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di The World According to Jeff Goldblum, la serie documentario che tornerà su Disney+ con i nuovi episodi il 12 novembre, in occasione del Disney+ Day.

Sinossi ufficiale:

Jeff Goldblum è tornato… ed è curioso come sempre. Nella seconda stagione, Jeff scopre sorprendenti segreti che si nascondono dietro una nuova serie di argomenti. Mentre incontra un nuovo cast di personaggi fantastici formato da fan appassionati ed esperti che svelano nuove tecnologie che cambiano la vita, Jeff scopre come questi argomenti abbiano plasmato il mondo in cui viviamo.

