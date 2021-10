Dr. Death: L’incredibile Storia Vera, trailer della docuserie dal 24 ottobre su STARZPLAY

Arriva su STARZPLAY la docuserie in quattro puntate Dr. Death: L’incredibile Storia Vera, che narra la sconvolgente vicenda di Christopher Duntsch.

Lo scorso 12 settembre è approdato, su STARZPLAY, il serial Dr. Death, con protagonista Joshua Jackson: arriva ora, dal 24 ottobre, la docuserie in quattro puntate Dr. Death: L’incredibile Storia Vera, che narra la versione storicamente acclarata dei tragici fatti che hanno coinvolto Christopher Duntsch, tristemente noto, per l’appunto, come Dr. Death.

Si tratta della terrificante storia vera del dottor Christopher Duntsch, stella nascente nella comunità medica di Dallas. Giovane, carismatico e apparentemente brillante, il dottor Duntsch stava avviando un fiorente studio di neurochirurgia quando tutto cambiò improvvisamente: i pazienti che entravano nella sua sala operatoria per interventi alla colonna vertebrale – interventi complessi ma di routine – rimanevano permanentemente mutilati, o morivano.

STARZPLAY è disponibile sui canali Prime Video, sull’app APPLE TV, tramite l’app RAKUTEN TV e tramite l’app iOS e Android; fa inoltre parte dei canali di Mediaset Infinity.

Leggi anche: