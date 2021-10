Attacco hacker alla SIAE, minacce e ricatti agli artisti: “pagaci in Bitcoin o riveliamo a tutti…”

I dati della SIAE finiscono in vendita sul darkweb: un tesoretto con tutte le informazioni personali dei più importanti artisti italiani. I criminali ne stanno già approfittando: diversi cantanti sono già stati contattati dai criminali, che chiedono un riscatto.

Lo scorso 18 ottobre i sistemi informatici della SIEA sono stati bucati. Gli hacker hanno messo le mani su 60GB di materiale riservato dell’ente che si occupa di tutela del diritto d’autore.

Benvenuto nel Darkweb, abbiamo tutte le informazioni, numero di telefono indirizzo, Iban se non vuoi che non vengano rese pubbliche paga tramite BTC – bitcoin, ndr – al seguente indirizzo 10.000 euro entro e non oltre il giorno 22