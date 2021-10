Ultima Notte A Soho: Anya Taylor-Joy canta la canzone dal film Downtown (Downtempo)

La poliedrica Anya Taylor-Joy, all’interno di Ultima Notte A Soho, non si limita ad essere la protagonista: nel video musicale di Downtown (Downtempo) è anche interprete della canzone principale del film, in uscita il prossimo 4 novembre.

La pellicola diretta da Edgar Wright, sceneggiata dallo stesso Wright insieme a Krysty Wilson-Cairns, vede nel cast anche Thomasin Harcourt McKenzie, Matt Smith e Terence Stamp ed è il settimo lungometraggio cinematografico per Edgar Wright, divenuto oramai regista di culto dopo la cosiddetta Trilogia del Cornetto (L’alba dei morti dementi, del 2004, Hot Fuzz, del 2007, e La fine del mondo del 2013), Scott Pilgrim vs. the World e Baby Driver – Il genio della fuga.

Una misteriosa connessione attraverso il tempo e spazio. Niente è come sembra nel thriller psicologico di Edgar Wright Ultima Notte A Soho. Eloise (Thomasin McKenzie), un’aspirante stilista di moda, è misteriosamente in grado di entrare negli anni ’60 dove incontra un’affascinante aspirante cantante, Sandy (Anya Taylor-Joy). Ma i sogni del passato iniziano a incrinarsi e frantumarsi in qualcosa di molto più oscuro.

