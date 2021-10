I Simpson: aperte le candidature per essere pagati per vedere tutti gli episodi

I Simpson sono un fenomeno mondiale, fonte di grande passione per i fan, e da poco anche di guadagno: Platin Casino ha, infatti, aperto le candidature per permettere ad un fortunato fan di essere pagato per vedere tutti e 706 gli episodi de I Simpson con l’obiettivo di analizzare altre eventuali previsioni sul futuro lanciate durante il telefilm.

Ciò che viene richiesto è un analista che lavori per 35 ore a settimana, a cui verranno pagate 5000 sterline più il rimborso del wi-fi e dell’abbonamento Disney+. Inoltre, il fortunato fan che dovrà vedere tutti gli episodi de I Simpson riceverà anche ciambelle gratis!

Molti appassionati non vedrebbero l’ora di fare un lavoro del genere, e le candidature sono ancora aperte su Platin Casino. Chiaramente, oltre ad essere appassionati, per un lavoro del genere servono anche competenze, ed il sito ha segnalato la necessità di persone con buona capacità di scrittura e di analisi, necessarie per realizzare dei report in grado di soddisfare l’obiettivo primario di questo lavoro: offrire possibili nuove previsioni sul futuro fatte negli episodi de I Simpson. Ricordiamo che la serie è disponibile su Disney+.

Nel frattempo con l’arrivo di Halloween ci sarà un nuovo episodio de La Paura fa Novanta, con un omaggio a Parasite. Qui la news dedicata: