Freaks Out: dietro le quinte del reparto “costumi, trucco e parrucco”

01 Distribution ha pubblicato una featurette di backstage da Freaks Out che mostra, oltre a diverse scene inedite, l'enorme lavoro svolto sul look del cast.

Come sono stati scelti i costumi e le parrucche del cast di Freaks Out? Quanta prostetica è stata utilizzata? Queste e altre domande vengono esaudite nella nuova featurette “Costumi, trucco e parrucco” relativa al film di Gabriele Mainetti in arrivo il 28 ottobre.

Il film, diretto dal regista di Lo chiamavano Jeeg Robot e tratto da una sceneggiatura di Nicola Guaglianone, vede nel cast Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto e Giancarlo Martini, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franza Rogowski.

Questa la sinossi della pellicola:

Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata dai nazisti. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini… e il corso della Storia.

