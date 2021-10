Annette: trailer italiano del musical con Marion Cotillard e Adam Driver

Il film Palma d'Oro per la miglior regia a Cannes, Annette, arriva in Italia il 18 novembre: ecco il trailer della pellicola con Marion Cotillard e Adam Driver.

Il 18 novembre torna al cinema il visionario estro di Leos Carax, uno dei più grandi cineasti viventi, premiato al Festival di Cannes 2021 con la Palma d’Oro per la Miglior regia con Annette, di cui vi proponiamo il nuovo trailer italiano.

Sinossi ufficiale:

Henry (il candidato Oscar Adam Driver) e Ann (il premio Oscar Marion Cotillard) hanno tutto. Si amano, hanno talento da vendere, lui un comico tagliente, lei una star della musica. Il pubblico li ama, la stampa li adora, ma la gioia più grande arriva quando nasce la loro bambina Annette. Presto si accorgono che la piccola non è come tutte le altre, ma è destinata a qualcosa di molto speciale, che stravolgerà le loro vite e non solo. Un’esperienza cinematografica che non riuscirete a dimenticare.

Leggi anche: