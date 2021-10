Windows 11: il supporto per le app Android arriva in beta

La beta di Windows 11 ha ufficialmente aperto il via al supporto per dei test di alcune app dell’ecosistema Android, per ora all’incirca una cinquantina.

Svelando le novità di Windows 11, Microsoft ha confermato fra le migliori feature anche una particolare in maniera specifica al mondo di Android, ovvero la compatibilità per le app mobile all’interno del nuovo sistema operativo. Purtroppo, dopo aver confermato l’uscita a inizio ottobre, il colosso si è trovato costretto a rinviare il tutto, con la promessa di rendere disponibile la feature in seguito. Per fortuna, dopo i primi screen emersi in rete, qualcosa si sta ufficialmente muovendo.

Nello specifico, parliamo dell’arrivo della funzionalità già per alcuni canali specifici di Windows 11, anche se non si parla ovviamente ancora di un debutto globale per tutti coloro che posseggono un PC con l’OS. Si tratta di un totale di circa 50 app Android disponibili per il programma Insider, le quali sono state ottimizzate per iniziare a testare la funzionalità grazie al supporto di Amazon. La beta permette quindi di provare diverse interessanti app, fra giochi e ulteriori semplicemente piuttosto utili, come quella di Kindle ufficiale targata Amazon per la lettura dei libri virtuali.

Sembra che per il momento non ci siano problem relativi sia a AMD che a Intel, e che all’effettivo il tutto stia girando correttamente in questa prima fase. Per riuscire a provare la feature è necessario avere un account Amazon al fine di effettuare il login nel negozio virtuale della compagnia, e anche soddisfare i requisiti di Windows 11, necessari al fine di far parte in maniera ufficiale di questi test.

Va specificato che per il momento non è presente alcuna data d’uscita ufficiale per la funzionalità, e che quindi dovremo aspettare che Microsoft concluda i suoi test al fine di poter finalmente mettere mano sul tutto attraverso le normali build ufficiali di Windows 11, ormai sempre più diffuse fra gli utenti in seguito al rilascio.