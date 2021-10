Transformers: Rise of the Beasts – Finite le riprese, ecco una nuova foto di Optimus Prime

Le riprese di Transformers: Rise of the Beasts, settimo lungometraggio dedicato alla saga, sono finite. Ecco una foto di Optimus Prime.

Il regista Stephen Caple Jr. ha sancito la fine delle riprese di Transformers: Rise of the Beasts con una foto dal set in cui ha mostrato Optimus Prime. Il settimo capitolo della saga cinematografica dei Transformers si avvicina così all’uscita che avverrà a giugno 2022.

Qui sotto potete vedere la foto dal set che sancisce la fine delle riprese di Transformers: Rise of the Beasts.

Optimus sarà anche il vero protagonista di Transformers: Rise of the Beasts, secondo quanto riferito dal regista Steven Caple Jr:

Il protagonista è Optimus- ha dichiarato- così come lo conosciamo ed amiamo. Lo riporteremo indietro alla Prima Generazione. Ci tengo così tanto a questo personaggio che mi sono voluto addentrare nei Transformers e mi sono detto che Bumblebee, alla fine, ha il suo film, ma io voglio saperne di più su Optimus Prime. Voglio fare qualcosa che permetta di andare oltre il metallo per scoprire com’è stata la sua esperienza sulla Terra.

Il film sarà allo stesso tempo un sequel di Bumblebee ed un prequel del primo Transformers. Rom Perlman sarà la voce di Optimus Primal, Peter Cullen sarà ancora la voce di Optimus Prime, e poi ci saranno nel cast Anthony Ramos (In the Heights) e Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah). Mentre la regia è stata affidata a Steven Caple Jr. (Creed II), e la sceneggiatura è di Darnell Metayer e Josh Peters, che hanno lavorato su una prima stesura di Joby Harold.