Project Cielo di Aorus è un PC modulare e wireless che somiglia a un robot aspirapolvere

Anche se può sembrare a prima vista un robot aspirapolvere, visto il particolare design che Aorus ha scelto di utilizzare per il prodotto in questione, un computer che prende il nome di Project Cielo è stato da poco presentato dalla compagnia.

Ovviamente, non abbiamo a che fare con un prodotto per la pulizia della casa, ma con un PC da gaming modulare, del tutto portatile e addirittura wireless. Questo, come riporta PC Gamer, è diviso in 3 sezioni per degli specifici motivi.

Troviamo infatti in una l’intero PC, in un’ulteriore lo speaker e nell’ultima la batteria. Queste sono del tutte modulari, e possono infatti essere impiegate in parte per fini diversi, sfruttando ad esempio solo il computer e la batteria, o magari abbinando quest’ultima allo speaker per un utilizzo portatile. Aorus ha confermato il supporto al 5G, il che è particolarmente importante se si considera la versatilità del dispositivo in questione.

All’effettivo, per ora si tratta solamente di un concept, e il dispositivo non è infatti né in vendita e né in produzione, al contempo non sono stati neanche svelati ulteriori dettagli, che Aorus avrà probabilmente modo di rivelare nel corso dei prossimi mesi.