Facebook: Zuckerberg potrebbe ancora non aver scelto il nuovo nome

Vi abbiamo recentemente parlato di come è apparentemente ormai confermato il fatto che Facebook cambierà nome al fine di avvicinarsi maggiormente all’idea del suo metaverso. Mentre però stando al report di The Verge il tutto sembra ormai vicino – e confermato – c’è da dire che in realtà un’ulteriore fonte potrebbe aver placato le aspettative, visto che l’annuncio pare non essere così sicuro come sospettiamo.

Pur trattandosi di un cambiamento importante, che dovrebbe infatti essere svelato relativamente presto, a quanto pare Mark Zuckerberg, CEO di Facebook, un nome non è ancora riuscito a trovarlo.

Il tutto è stato svelato dal giornalista Casey Newton, come riportano le pagine di Mashable, il quale grazie alle proprie fonti ha svelato che la novità dovrebbe essere confermata nel corso della prossima chiamata di Facebook con gli investitori, o alla conferenza Oculus Connect di giovedì. Tuttavia, il CEO sembra ancora indeciso su quale sarà il nome che dovrebbe rappresentare per i prossimi anni la compagnia, il che è abbastanza normale, visto che si parla di un bel peso e un errore in questo campo potrebbe davvero costare molto a livello di immagine.

Stando alle ulteriori informazioni del report in questione, pare che l’azienda sia ormai a lavoro sul tutto da oltre due mesi, e che l’ex CMO Antonio Lucio abbia proposto un cambio già circa 3 anni fa, con lo specifico obiettivo di separare i prodotti dal nome dell’azienda, anche se ciò fu apparentemente al tempo bocciato.

Un nuovo nome permetterebbe inoltre alla compagnia di superare alcuni eventi poco spiacevoli del passato, fra indagini e problemi che hanno riguardato i vari social network, e stando a Newton pare che Facebook stia pensando anche ad altri progetti all’infuori di questi. Sembra che non mancherà molto per scoprirne di più, ma restiamo per ora in attesa di novità.