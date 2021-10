Clerks 3: Kevin Smith conferma l’uscita nel 2022

Kevin Smith sta lavorando alla produzione di Clerks 3, che dovrebbe essere il capitolo conclusivo della saga iniziata quasi trent’anni fa. Lo stesso regista ha di recente confermato che Clerks 3 uscirà nel 2022.

Ecco il post su Twitter con cui Kevin Smith ha confermato l’uscita nel 2022 di Clerks 3.

And since I still can’t let it go… CLERKS III in 2022!!! https://t.co/6gIqjbfhzD

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) October 20, 2021