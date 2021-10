Amazon Music supporta ora l’audio spaziale su Android e iOS

Come recentemente confermato, Amazon Music ha accolto una novità davvero intrigante, la quale permette a tutti coloro che sono iscritti al servizio di ascoltare i contenuti utilizzando l’audio spaziale. Il tutto è già disponibile sia su Android che iOS attraverso l’applicazione dedicata, ed è sufficiente utilizzare un qualunque tipo di cuffia per riuscire a sfruttare una delle due tecnologie disponibili: Dolby Atmos e Reality Audio 360 di Sony.

Nel primo caso troviamo un’esperienza immersiva e multidimensionale, che però come riportano le pagine di The Verge non sfrutterà il tracking della testa come avviene per le cuffie targate Apple.

Parlando della tecnologia Sony, abbiamo a che fare con un audio spaziale arrivato per pochi device targati Amazon, e che finalmente potrà essere utilizzato da molti più utenti grazie al supporto confermato da parte di Amazon, al fine di ottenere un’esperienza decisamente più immersiva.

Trovate qui di seguito la dichiarazione di Steve Boom, vice presidente di Amazon Music: