The Matrix Resurrection è stato appena indicato come un film che sarà vietato ai minori. Ecco la motivazione.

La Motion Picture Association si è espressa su The Matrix Resurrections, che è stato giudicato R-Rated, e perciò vietato ai minori. Il lungometraggio con Keanu Reeves già da questa indicazione fa intendere come l’obiettivo sarà quello di non porsi limiti, sia a livello visivo, che di linguaggio e di tematiche.

The Matrix Resurrections sarà vietato ai minori:

A causa del forte tasso di violenza e del linguaggio utilizzato.

Non viene fatta menzione a riferimenti sessuali, né alla presenza di sangue. Da ciò che però hanno detto i protagonisti del film ci saranno da aspettarsi parecchie sorprese.

Ecco la sinossi di The Matrix Resurrections:

In un mondo diviso tra due realtà – c’è la vita di tutti i giorni e ciò che si nasconde dietro – Thomas Anderson deve capire se seguire ancora una volta il bianconiglio. Occorre scegliere se stare fuori o dentro Matrix, che è diventato più forte, sicuro e pericoloso che mai.

Anche se la sinossi è piuttosto criptica possiamo notare come l’universo di Matrix che ci viene presentato appaia più potente che mai. Sicuramente il film riserverà delle sorprese.

Nel cast di Matrix 4 oltre a Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, che riprenderanno i loro storici ruoli, ci sono Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Brian J. Smith, Toby Onwumere e Jonathan Groff. Il nuovo capitolo della saga cinematografica delle sorelle Wachowski questa volta ha a lavoro solo Lana Wachowski, alla regia e sceneggiatura.