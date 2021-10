The Haunted Mansion: Danny DeVito nel cast del film

Danny DeVito è entrato a far parte del cast del lungometraggio Disney intitolato The Haunted Mansion.

La popolare attrazione di Disneyland, The Haunted Mansion, diventerà protagonista di un film live-action dedicato, che avrà alla regia Justin Simien (Dear White People, Bad Hair). Dopo che sono stati rivelati alcuni nomi del cast, da poco, è stata ufficializzato anche un nome molto importante tra gli interpreti: quello di Danny DeVito.

A riportare la notizia dell’ingaggio di Danny DeVito per The Haunted Mansion è stato il The Hollywood Reporter. L’interprete si unirà ad un cast formato già da nomi come quelli di LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson e Rosario Dawson.

Secondo quanto riportato dal The Hollywood Reporter, il lungometraggio seguirà le vicende di una madre e del figlio che entrano in contatto con una villa che è molto più di ciò che sembra. Nel film ci saranno vari personaggi che riveleranno i misteri che orbiteranno intorno alla Haunted Mansion, con DeVito che vestirà i panni di un professore.

Già nel 2003 era stato realizzato un film dedicato all’attrazione Disney, che venne diretto da Rob Minkoff e che aveva Eddie Murphy come protagonista. Anche Guillermo Del Toro era stato avvicinato per un adattamento. Il nuovo lungometraggio sarà prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich.