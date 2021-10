Intel Alder Lake: un report affidabile conferma performance e data d’uscita?

Recentemente, anche se nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, le pagine di Wccftech hanno confermato la data di lancio degli Alder Lake, 12esima generazione di processori desktop targati Intel, assieme anche alla piattaforma Z690. C’è da dire che pur non trattandosi di novità ufficiali, le fondi del noto portale sono a dir poco affidabili, e possiamo quindi aspettarci il fatto che una conferma del tutto da parte di Intel ci metta davvero poco ad arrivare.

Come spiegato, il tutto inizierà con le CPU delle serie K e KF, con ulteriori varianti che verranno svelate in prossimità del CES del 2022. Le novità dovrebbero essere rilasciate nella giornata del 4 novembre, e ulteriori informazioni sembrano pronte per essere confermate nel corso di un nuovo evento per la prossima settimana, fra performance specifiche di tutti i modelli e prezzi dei vari dispositivi. Pare che i device avranno dei core Golden Cove per le performance e dei Gracemont per l’efficienza.

Trovate qui di seguito i dettagli dei modelli approfonditi sulle pagine di Wccftech nello specifico: