Digitale terrestre, prime prove di switch-off: offline 15 canali, ecco la lista completa

A partire da oggi 15 canali del digitale terrestre non saranno più visibili sui televisori più datati. Ecco come richiedere il bonus TV-Decoder.

Oggi è il fatidico giorno del cosiddetto switch-off: sono 15 i canali del digitale terrestre non più visibili sui vecchi televisori. Per continuare a vederli è necessario passare ad un televisore (o decoder) con dtt Dbv-T2, che trasmette attraverso la codifica Mpeg4 in alta definizione. I vecchi televisori e decoder utilizzavano lo standard Mpeg2.

I canali che da oggi ‘spariscono’ dai televisori più datati. La TV di Stato parte con i suoi canali secondari: Rai Storia, Rai Gulp, Rai Scuola, Rai Premium, Rai Sport+HD, Rai4, Rai5, Rai YoYo e RaiMovie. Stessa strategia scelta anche da Mediaset: TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV.

Per il momento sono salvi i canali principali, quelli più visti dagli italiani. Ma nei prossimi mesi andranno offline pure loro.

Il Governo ha predisposto un bonus per l’acquisto di un televisore compatibile con il nuovo standard. Sono 250 milioni di euro i fondi predisposti per l’acquisto di un nuovo televisore: in teoria per richiedere il bonus c’è tempo fino al 31 dicembre, in pratica l’iniziativa sarà disponibile fino alla fine delle risorse stanziate. Significa che se non si richiede il bonus prima che i 250 milioni di euro esauriscono si rischia di rimanere con il cerino in mano, anche se la deadline fissata per il 31 dicembre non è ancora stata raggiunta.

In totale i bonus sono due, hanno requisiti diversi: