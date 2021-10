Bitcoin: il valore sale oltre i 65.000$, è il più alto di sempre

Tutto si può dire dei Bitcoin tranne che nel corso degli anni – mentre il loro successo cresceva a dismisura – non ci siano state oscillazioni dei prezzi. Fra periodi di magra e giorni in cui il valore ha toccato vette sempre più alte, un nuovo record è stato raggiunto nella giornata di oggi, dato che un singolo Bitcoin vale attualmente più di 66.000$, con piccole oscillazioni più che normali che però tendono sempre in positivo, visto che l’aumento non sembra ancora pronto a fermarsi.

Fino a oggi, il traguardo massimo è stato di poco meno di 65.000$, ed ecco perché questo numero risulta così importante, e traccia una nuova linea per il successo di questa inarrestabile criptovaluta. Non sappiamo ovviamente fino a che punto il valore potrà spingersi, visto che continua a crescere a dismisura, e potrebbe addirittura superare queste cifre nel corso delle prossime ore.

Anche se l’esplosione è avvenuta solamente nel giro di qualche minuto, non si tratta ovviamente di una casualità, e c’è un motivo chiaro e ben specifico dietro un aumento così grosso del valore della moneta virtuale.

Parliamo dell’arrivo del Bitcoin Strategy ETF, arrivato a Wall Street nella giornata di ieri: questo prodotto segue nello specifico l’andamento dei Bitcoin. C’è da dire che lo stesso non è legato al semplice costo della valuta, visto che si basa sui futures sul Bitcoin, ormai presenti da diversi anni. L’aumento esponenziale del valore inoltre, ha giovato anche alle valute “concorrenti”, che hanno visto al contempo miglioramenti nel corso delle ultime ore, anche se in maniera più contenuta.

Va inoltre considerato che ora la strada è all’effettivo spianata, e ulteriori ETF di questo tipo potranno ora riuscire a entrare all’interno di Wall Street con decisamente meno passaggi, portando potenzialmente il valore di varie criptovalute a decollare anche nel corso dei prossimi mesi.