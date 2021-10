Aquaman: King of Atlantis, clip dalla serie animata umoristica DC per HBO Max

Ocean Master e Aquaman lottano per la supremazia sul Tridente nella nuova clip tratta da Aquaman: King of Atlantis, la nuova serie animata umoristica basata sui personaggi DC Comics.

Nel cartone Mera, Vulko ed Aquaman cercheranno di trovare un equilibrio tra ciò che accade in superficie, e ciò che si verifica nelle acque di Atlantide, con Ocean Master che vorrebbe prendersi il trono, e tutto ciò mentre delle figure malefiche e antiche tentano di farsi strada.

Victor Courtright (ThunderCats Roar!) e Marly Halpern-Graser (Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles) faranno da showrunner e co-produttori esecutivi della serie animata, con James Wan (Aquaman, Malignant), Michael Clear (Annabelle Comes Home), Rob Hackett (Swamp Thing) e Sam Register (Teen Titans Go!) che saranno gli altri produttori esecutivi.

Le voci originali del cast includono Cooper Andrews (The Walking Dead) come Aquaman, Gillian Jacobs (Community) nel ruolo di Mera, Thomas Lennon (Reno 911) in quello di Vulko e Dana Snyder (Jellystone!) a dare la voce a Ocean Master. La serie va in onda un episodio a settimana, ogni giovedì.

Leggi anche: