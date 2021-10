Netflix permetterà il co-streaming su Twitch del primo episodio di Arcane, la serie di League of Legends

Per la prima volta una serie di Netflix potrà essere trasmessa anche su Twitch, grazie alla funzione co-streaming. Arcane debutta il prossimo 6 novembre.

Per la prima volta Netflix consentirà il co-streaming su Twitch di una sua serie esclusiva. Gli streamer di Twitch potranno trasmettere e guardare in compagnia dei loro iscritti il primo episodio di Arcane, serie animata ambientata nell’universo del popolare MOBA League of Legends.

È in assoluto la prima serie originale Netflix a debuttare su Twitch grazie alla feature co-streaming.

Arcane sarà disponibile, a livello globale, a partire dal giorno sabato 6 novembre. La partnership stretta con Twitch consentirà agli streamer di trasmettere in anteprima il primo episodio della serie, condividendo le loro reazioni in diretta.

Non ci sono requisiti particolari: tutti gli streamer potranno trasmettere il primo episodio di Arcane, a prescindere dal loro pubblico e dal numero di iscritti. Non sarà necessario chiedere un’autorizzazione a Twitch. League of Legends è un videogioco di successo mondiale ed è da praticamente sempre uno dei titoli più giocati e trasmessi su Twitch.

L’interesse dei nostri giocatori per uno storytelling sempre più profondo e complesso è stato una delle principali ragioni dietro all’intenzione di produrre Arcane, pertanto è assolutamente giusto che i nostri giocatori possano guardare il primo episodio della serie assieme, come un’unica community

ha detto Brandon Miao, dirigente di Riot Experience.

Arcane è anche la prima serie televisiva prodotta da Riot, lo studio di sviluppo dietro a League of Legends. Il 6 novembre il primo Atto della serie debutterà su Netflix e Tencent Video. Per il secondo e terzo atto bisognerà aspettare, rispettivamente, il 13 e 20 novembre.