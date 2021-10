Il telefono giocattolo della Fisher Price, in una nuova edizione che funziona davvero

È stato a lungo uno dei giocattoli più iconici e riconoscibili al mondo, ora il telefono giocattolo Chatter della Fisher-Price torna in una nuova edizione commemorativa realmente funzionante: può essere connesso via bluetooth ad uno smartphone per effettuare e ricevere chiamate.

Il giocattolo ha infatti compiuto 60 anni. Nel frattempo, nel corso degli anni, è stato riproposto in diverse versioni diverse e continua ad essere uno dei giocattoli più venduti della Fisher Price.

Il Fisher-Price Chatter with Bluetooth può collegarsi ad un qualsiasi smartphone con Android e iPhone. La batteria dura 9 ore, mentre lo smartphone deve essere mantenuto ad una distanza di massimo 4,5 metri dal giocattolo. Una volta che Chatter viene collegato ad uno smartphone può essere usato in autonomia per effettuare chiamate: la rotella funziona veramente e può essere utilizzata per comporre un numero.

C’è perfino lo speaker per le telefonate in vivavoce.

“Niente emoji e niente fotocamera, solo divertimento”, recita la scheda infografica del prodotto. Fisher-Price sostiene che Chatter sia dotato dell’avanzata tecnologia 60G LTE: sta per 60 Great years – Let’s Talk Everywhere.

Chatter with Bluetooth sarà venduto in esclusiva presso la catena statunitense di elettronica Best-Buy ad un prezzo di 60 dollari. Al momento non si hanno notizie su una possibile release internazionale, ma chissà, un domani questa speciale edizione del giocattolo potrebbe arrivare anche in Europa.