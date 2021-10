IKEA lancerà presto una lampada speaker con Spotify Tap?

Capita spesso che IKEA abbia modo di proporre degli articoli a dir poco interessanti per gli utenti che seguono il suo brand, e questa volta è apparentemente al lavoro su uno speaker davvero interessante, che sembra verrà rilasciato nel breve periodo e entrerà nella serie Vappeby. Le pagine di The Verge hanno riportato il tutto, specificando che un brevetto è stato recentemente trovato, e che questo fornisce alcuni dettagli in merito al prodotto.

Nello specifico, il device dovrebbe funzionare non solo come semplice speaker, ma si tratterebbe anche di una vera e propria lampada, con un bulbo integrato da 2700K. A quanto pare, lo stesso potrebbe essere un riproduttore Bluetooth con un pulsante dedicato alla piattaforma di Spotify, il quale avrebbe l’obiettivo di far riprendere le canzoni esattamente dal punto in cui l’ascolto si è interrotto, ed è noto come Tap. Si tratterebbe del primissimo speaker Bluetooth a offrire questa specifica funzionalità, sempre che il rilascio avvenga in tempi brevi, visto che per il momento si trova solamente per alcune determinate cuffie.

Questo dovrebbe inoltre presentare la certificazione IP65, pronta a confermare la protezione da polvere, pioggia e bassa pressione. Fra gli altri dettagli confermati dal rating troviamo una porta USB di tipo C per la ricarica, e una batteria che considerando come media il 50% del volume massimo e della luminosità dovrebbe riuscire a durare fino a 13 ore.

Non abbiamo per il momento alcun dettaglio in merito alla data d’uscita del dispositivo e al prezzo, ma c’è da considerare che la linea offre dispositivi in genere che costano meno di 100$, e possiamo quindi aspettarci un risultato simile per questo speaker con duplice funzione. Restiamo in ogni caso in attesa di novità da parte di IKEA, che speriamo abbia presto modo di parlare della questione.