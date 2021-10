Injustice: due nuove clip dal film d’animazione DC

Sono due le clip tratte da Injustice pubblicate oggi: nella prima, Batman, Superman e Wonder Woman affrontano l’evasione dei loro arcinemici; nella seconda, Batman e Superman si confrontano.

Il film, in arrivo in Digital Download e Blu-ray (anche 4K) uscirà il 19 ottobre in Nord America, mentre su Amazon è segnato per il 4 novembre il debutto italiano, perlomeno in Home Video, perlomeno in edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray.



Compralo su Amazon.it

La versione originale vanta un cast piuttosto ricco, con Joker doppiato da Kevin Pollak) Batman da Anson Mount e Superman da Justin Hartley. La pellicola è tratta dall’omonimo videogioco di NetherRealms Studios, che già ha ispirato una serie a fumetti e un secondo episodio.

Questa la sinossi ufficiale:

Quando il suo mondo viene sconvolto da una serie di eventi tragici scatenati dal diabolico Joker, Superman è determinato più che mai a riportare la pace… a qualsiasi costo. L’Uomo di Acciaio instaura così una vera tirannia a cui potrà porre fine solo un eroe: Batman. Anche i membri della Justice League si dividono, schierandosi a fianco di uno dei due ex-alleati in una mortale battaglia per la libertà. In questo caotico universo alternativo ogni legame viene messo alla prova e il confine fra amici e nemici si fa sempre più sottile. Tratto dagli omonimi videogame e graphic novel, acclamati dalla critica, in Injustice si scatena una guerra senza quartiere fra i più grandi supereroi DC. Il mondo sopravvivrà?

Leggi anche: