I russi hanno girato per la prima volta un film nello Spazio

Una equipe russa ha filmato per la prima volta un film nello Spazio. La navicella Soyuz MS-18 con a bordo un’attrice e un registra di nazionalità russa è atterrata questa mattina in Kazakhstan. I due sono rimasti a bordo della Stazione Spaziale per 12 giorni ed è in assoluto la prima volta che un film viene girato fuori dall’atmosfera terrestre. L’equipe russa ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale lo scorso 5 ottobre.

Assieme all’attrice Yulia Peresild e al produttore e regista Klim Shipenko a bordo della navicella Soyuz MS-18 viaggiava anche l’astronauta Oleg Novitskiy, reduce da una missione durata 191 giorni (dall’inizio della sua carriera è stato nello complessivamente Spazio per 531 giorni).

Il film russo si chiama The Challenge e racconta di un medico che viaggia da una Stazione Spaziale all’altra per curare gli astronauti. Il film vedrà anche la partecipazione degli astronauti Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov.

L’equipe ha avuto la possibilità di girare alcune scene del film nello Spazio grazie ad un accordo commerciale stretto con il Roscosmos, l’agenzia spaziale della Russia. L’attrice e il produttore del film erano a bordo dell’ISS quando un errore tecnico ha spostato la stazione spaziale dalla sua posizione prestabilita – il problema nel frattempo è stato risolto senza ulteriori complicazioni.