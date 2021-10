Breaking Tales: a novembre iniziano le riprese della serie sulle favole pulp

A novembre inizieranno le riprese della serie TV Breaking Tales, che rileggerà le favole in chiave pulp. L’attore e Stuntman italo-israeliano Michael Segal, sarà tra i protagonisti della serie action/thriller, scritta e diretta da Gabriel Cash.

La serie sarà prodotta da CinemaSet di Antonio Chiaramonte, che con Cash aveva già condiviso la vittoria del premio Starlight international cinema awards 2020, al Festival del Cinema di Venezia, con il film “Io ho denunciato”.

Il progetto sarà una rilettura in chiave moderna e pulp delle favole più famose, con storie legate ad attuali fatti di cronaca, e Segal in questo universo interpreterà il nerboruto e rude TJ, il cacciatore della favola di Cappuccetto rosso, che dovrà vedersela con stupratori pedofili, assassini e spacciatori di una nuova droga del futuro.

La serie oltre ad avere nel cast alcuni attori internazionali, come Hal Yamanouchi e Raffaella DiCaprio, sarà anche un’occasione per lanciare nuovi volti e giovani talenti.

Il Regista Gabriel Cash afferma che:

Breaking tales sarà un prodotto davvero rivoluzionario per il mercato cinematografico italiano, e grazie a successi come “The boys”, “La casa di carta” e “Squid game” siamo pronti a presentare al pubblico questi personaggi così folli, finalmente senza freni e senza censure.

Le riprese avranno inizio a Roma a fine Novembre 2021 e proseguiranno poi in tutta Italia fino all’estate del 2022. Con distribuzione su una nota piattaforma on demand.

Per partecipare come attori inviare curriculum e foto a: casting.breakingtales@gmail.com