Stranger Things: prima di David Harbour una “grande star” ha rifiutato il ruolo di Hopper

Anche se non sappiamo all'effettivo di chi si tratti, una star ha deciso di non vestire i panni di Hopper in Stranger Things, lasciando il ruolo a David Harbour.

Tutti i fan che amano le avventure di Stranger Things hanno sicuramente difficoltà ad immaginare le avventure narrate senza Hopper, un personaggio chiave dell’avventura interpretato da David Harbour, poliziotto locale che nel corso delle varie stagioni è riuscito a farsi amare.

C’è da dire però, come recentemente emerso, che l’attore è stato scelto per la parte a causa di un evento quasi fortunato, almeno per lui.

Anche se non abbiamo molti dettagli in merito alla questione, è ormai confermato che una grande star del cinema ha lasciato il ruolo di Hopper per la serie, lasciando quindi questa possibilità a David Harbour. Trovate qui di seguito la dichiarazione dell’attore in merito alla buffa situazione, che gli ha permesso di vestire i panni del poliziotto con ottimi risultati.

C’è stata una persona a cui è stato offerto il ruolo di Hopper prima di me, la quale era apparentemente una grande star del cinema, e occasionalmente quando sono in un momento di odio per me stesso mi cerco su Google, Non so ancora chi sia in realtà la celebrità, se qualcuno lo sapesse me lo faccia sapere così potrò ringraziarla per aver ceduto il ruolo.

Non sappiamo se nel corso dei prossimi mesi un nome ufficiale si farà avanti, visto che l’attore si troverebbe a ringraziare la star che ha deciso di cedere il ruolo di Hopper.