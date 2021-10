Batwoman 3: ecco il nuovo trailer che presenta Alice

Nel corso del DC FanDome è stato mostrato anche un nuovo trailer dedicato a Batwoman 3, con il personaggio protagonista che si vede affiancato dalla psicopatica Alice (interpretata da Rachel Skarsten), per un filmato che riesce a creare reminiscenze retrò, ed un qualcosa che ha lo spirito del Batman di Adam West.

Ecco il nuovo trailer di Batwoman 3.

Il precedente trailer aveva mostrato un altro personaggio particolare della terza stagione di Batwoman, ovvero il Cappellaio Matto, per una nuova stagione dal tasso di follia veramente alto.

Ci sono diversi nuovi ingressi nel cast di Batwoman 3, tra cui possiamo menzionare Jada Jet (Robin Givens), Marquis Jet (Nick Creegan), Renee Montoya (Victoria Cartagena), e Pamela Isley/Poison Ivy (Bridget Regan).

Per tutti gli appassionati dell’Arrowverse e delle serie DC Comics in onda su The CW si è dovuto attendere il 13 ottobre per vedere i primi episodi di Batwoman 3. In Italia la serie è disponibile su Infinity.

Batwoman 3 sta andando attualmente in onda sulla rete americana The CW, ed il prossimo episodio arriverà sul network mercoledì prossimo. Ricordiamo che nella prima stagione nei panni di Batwoman c’era l’interprete Ruby Rose.