Xbox Series X: il mini frigo è vicino, svelata la data d’inizio dei pre-order

Finalmente, Microsoft ha fatto un passo in avanti per rendere il suo meme realtà, e ha confermato la data di apertura dei pre-order del suo mini frigo "next-gen".

In seguito all’annuncio di Xbox Series X, non sono mancati meme di ogni tipo che hanno “preso in giro” la forma della console next-gen del colosso di Redmond. Microsoft, dal canto suo, ha deciso di ironizzare al massimo sul tutto, e quelle che all’inizio erano immagini e frasi scherzose da parte della compagnia, hanno iniziato a concretizzarsi come realtà nel corso dei mesi, visto che un vero e proprio frigo a tema è stato annunciato.

Come confermato nella giornata di oggi, e riportato da The Verge, i pre-order del dispositivo apriranno solamente la prossima settimana, il che conferma come questo sia ormai vicino a essere realtà.

Per fortuna, anche nel nostro paese risulterà possibile provare ad acquistare il proprio mini frigo a forma di Xbox Series X al prezzo di 99€, già dal 19 ottobre. Questo dovrebbe essere rilasciato nel corso di dicembre, e arrivare quindi nelle case dei giocatori grazie a vari fornitori nel giro di non molto tempo, anche se non abbiamo ancora delle date precise a cui affidarci, le quali verranno svelate nelle prossime settimane.

Il frigo dovrebbe essere alto all’incirca un metro e ottanta centimetri, e pesare quasi 200kg, parliamo quindi di un apparecchio in realtà più grande di quel che si potrebbe immaginare. Dentro alla simpatica riproposizione di una Xbox Series X sarà possibile inserire fino a 12 drink, con 2 scaffali già inclusi per permettere agli utenti di sbizzarrirsi con gli utilizzi. È stata confermata anche una porta USB per caricare dei dispositivi, e un adattatore DC per garantire la relativa portabilità.

Ovviamente, l’intero dispositivo, proprio come la compagnia ci ha tenuto a sottolineare, somiglierà in tutto e per tutto a una vera Xbox Series X, anche nei minimi dettagli, seppur risulterà ovviamente decisamente più grande.