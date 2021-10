Windows 11: Microsoft ha abbandonato le emoji in 3D

Come recentemente emerso e riportato da The Verge, le emoji in 3D promesse da Microsoft sono per ora state abbandonate da parte della compagnia.

Parlando delle novità di Windows 11, almeno per quel che riguarda quelle non particolarmente fondamentali, Microsoft ha fatto diverse interessante promesse agli utenti. Fra queste, non si è parlato solo del redesign di alcune app e del sistema intero, visto che è stata approfondita da parte della compagnia anche la presenza di nuove emoji 3D dedicate all’aggiornamento dell’OS. Purtroppo, come riportato sulle pagine di The Verge, l’azienda ha per il momento continuato la strada delle emoji in 2D, le quali si sono rinnovate nel canale degli sviluppatori da pochissimo.

Il nuovo look è decisamente diverso rispetto a quello che nel mese di luglio il colosso aveva promesso, e sembra ormai confermato che le icone in 3 dimensioni non rientrano per ora nei piani della compagnia. Brandon LeBlanc, senior program manager del team Insider di Windows, ha spiegato che per il momento le emoji in 2D sono infatti lo standard, e che Microsoft ha sbagliato nel fornire ulteriori immagini nel corso dei suoi recenti Tweet.

Attualmente, non sappiamo le motivazioni dietro questa scelta, considerando tra l’altro che moltissimi design in 3D sono già pronti e addirittura stati mostrati dalla compagnia, e avevano un look decisamente interessante. È possibile che per questioni di accessibilità, visto che alcuni pannelli potrebbero mostrare in maniera diversa le icone 3D, Microsoft abbia scelto di seguire la strada più semplice, optando invece per questo tipo di design, almeno fino a che non avrà modo di lavorare ulteriormente alla questione.

Staremo a vedere nel corso dei prossimi mesi in che modo il colosso deciderà di utilizzare le suddette emoji, visto che è possibile che queste – magari mentre si preparano ad arrivare in seguito anche per l’intero sistema operativo di Windows 11 – siano sfruttate per altri servizi del colosso di Redmond.