Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, rivelato per errore il titolo?

Secondo il profilo LinkedIn di un CFX supervisor che ha lavorato ad entrambi i film, la prossima pellicola d’animazione dedicata a Miles Morales della Sony dovrebbe chiamarsi Spider-Man: Across the Spider-Verse. Prontamente il profilo ha poi cambiato il nome definendolo “Untitled sequel to Spider-Man: Into the Spider-Verse”, ma ormai il danno era stato fatto.

Si tratta di un rumor da prendere con le pinze, visto che il titolo potrebbe essere provvisorio e magari in definitiva potrebbe essere cambiato, ma di certo almeno è un’informazione nuova riguardo alla pellicola. Se infatti il primo film come titolo originale parlava di un ingresso all’interno dello Spider-Verse (visto che i vari personaggi arrivavano da vari universi all’interno di quello di Miles), questo ipotetico secondo film potrebbe far esplorare allo stesso Miles Morales i vari universi (sia già visti come quello Noir) o qualcosa di nuovo (magari persino quello del 2099).

Seguendo sempre i rumor che si aggirano in rete, oltre ad essere confermati Miles Morales e Spider-Gwen, sembra che tra i personaggi compariranno anche Jessica Drew (Spider-Woman) e lo Spider-Man della serie animata degli anni ’90 (vista la conferma del doppiatore originale Christopher Daniel Barnes).

Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del giovane Miles Morales, che dopo essere stato morso da un ragno radioattivo si troverà ad avere poteri ragneschi che lo porteranno a scontrarsi con Kingpin e Doctor Octopus. Ad aiutarlo ci penseranno altri Spider-Man di altri universi, ognuno con una storia simile ma con vicende molto diverse (e caratteristiche decisamente non similari).

Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 uscirà nelle sale cinematografiche il 7 ottobre 2022 e sarà diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson.