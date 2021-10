Realme conferma, in arrivo un telefono con ricarica da 125 W nel 2022

Dopo che Realme ha parlato della sua tecnologia di ricarica super rapida, che prende il nome di UltraDart, non abbiamo ancora avuto modo di scoprire come la compagnia punta a implementare il tutto all’interno di dispositivi reali. Un nuovo report esclusivo delle pagine di GSMArena ha fatto finalmente chiarezza sulla situazione, spiegando che la compagnia punta a introdurre la novità all’interno di un telefono già nel corso del prossimo anno, rendendo quindi effettiva la ricarica da 125 W nel mercato, anche se forse all’inizio non molto accessibile.

Il tutto è stato confermato da Madhav Sheth, VP di Realme e CEO di Realme India, Europa e America Latina, il quale ha spiegato che la tecnologia verrà commercializzata già nel 2022. L’uomo ha parlato del fatto che all’effettivo la compagnia punta a utilizzare la tecnologia dentro un flaghship ultra-premium della serie GT, ma non ha all’effettivo ancora parlato in maniera più approfondita di questo.

Quello che sappiamo e che la ricarica da 125 W, un numero davvero impressionante, dovrebbe essere in grado di riempire una batteria da 4.000mAh del 33% nel giro si solamente 3 minuti, rendendo quindi la ricarica completa effettuabile in uno schiocco di dita. Anche se si parla di una novità spesso trascurabile per chi tende a caricare il proprio dispositivo una sola volta al giorno, c’è da dire che nei momenti dove si hanno a disposizione solo pochi minuti questa potrà rivoluzionare completamente l’esperienza di utilizzo.

Va specificato che una tale velocità potrebbe ridurre di molto la durata della vita delle batterie, e staremo quindi a vedere in che modo Realme avrà ottimizzato il tutto al fine di far sì che ciò non avvenga, mentre restiamo ancora in attesa di sapere quale sarà la capienza di energia della cella del tanto chiacchierato telefono high-end.