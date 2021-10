Pixel 6 e Pixel 6 Pro supporteranno aggiornamenti fino ad Android 16?

Manca per fortuna poco a quando potremo finalmente scoprire di più in merito ai prossimi smartphone targati Google, i Pixel 6 e Pixel 6 Pro, che sembra verranno lanciati nel giro di pochissimo tempo, anche se purtroppo apparentemente non nel nostro mercato. C’è da dire che il colosso non ha ancora reso noti alcuni dei dettagli che riguardano i nuovi telefoni di fascia alta, anche se i leak non sono di certo mancati in rete nel corso delle ultime settimane.

Questa volta, a parlare è stato il noto tipster Snoopy, figura particolarmente affidabile in genere per quel che riguarda il mondo della tecnologia, anche se ovviamente le informazioni riportate non sono ancora da prendere come confermate. Stando al leaker, i nuovi telefoni di Google riceveranno un supporto a dir poco clamoroso in seguito al debutto, visto che questi dovrebbero ottenere ben 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 di patch legate alla sicurezza. Vi lasciamo il Tweet di Snoopy dove tutto viene accennato qui di seguito.

Pixel 6 gets 4 OS Upgrades and 5 Years of Security Patches — Snoopy (@_snoopytech_) October 13, 2021

Considerando che Android 12 si è appena presentato sul mercato, evolvendo le potenzialità del precedente OS, è possibile che i nuovi smartphone riescano a raggiungere addirittura Android 15, o 16, nel corso dei prossimi anni, anche se non sappiamo ovviamente in che stato questi potrebbero trovarsi in futuro. Dispositivi attualmente pronti a offrire potenzialità davvero eccellenti, potrebbero infatti venire superati da molti altri telefoni nel corso degli anni, e dovremo quindi vedere se questa promessa suggerita da Snoopy verrà all’effettivo mantenuta da parte del colosso.

Per il momento restiamo in attesa di novità, considerando però che è difficile che Google si esponga nel breve periodo con un’informazione come questa. Va specificato infatti che la compagnia si preoccuperà di aggiornare periodicamente i nuovi smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro solo nel corso del tempo, e promesse del genere potrebbero ritorcersi contro all’azienda stessa.