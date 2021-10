TikTok ha rimosso 81 milioni di video in 3 mesi, solo l’1% di quelli caricati

Come riportato sulle pagine di TechCrunch, la piattaforma TikTok ha detto addio a circa 81 milioni di video nel Q2 2021, ovvero in soli 3 mesi circa.

TikTok ha da poco rilasciato un update dedicato alla trasparenza dell’app, e ha mostrato all’interno di questo il numero di video rimossi in un periodo alquanto breve, ovvero il Q2 2021, che si è svolto dall’1 aprile dello scorso anno al 30 giugno 2021. La compagnia ha confermato di aver rimosso un totale di 81.518.334 filmati nello specifico, i quali per un motivo o per un altro hanno violato le linee guide della community, e sono risultati quindi moderati con successo.

Si tratta di un numero a dir poco enorme, che però è risultato solamente essere l’1% rispetto a tutti i video caricati nel corso del quarto di anno, visto che in un solo giorno ne vengono inseriti circa 90 milioni, e i 3 mesi sono stati invece arricchiti dall’arrivo di oltre 8,1 miliardi totali. Le pagine di TechCrunch hanno ripreso le cifre in questione, nelle stesse viene specificato che a luglio la compagnia ha avviato la tecnologia pensata al fine di individuare in automatico alcune specifiche violazioni per rimuovere i video incriminati.

Ovviamente, non mancano anche i reali moderatori che si occupano di valutare i contenuti che ricevono dei report, visto che l’algoritmo riesce solamente a riconoscere degli specifici casi. Stando alle parole del colosso, il numero di falsi positivi eliminati è stato solamente del 5%, davvero basso se si pensa invece al 95% che è risultato rimosso per giuste ragioni, e non è quindi finito nel palinsesto di contenuti dell’applicazione. Ovviamente, questo ha ancora margine di miglioramento, visti i molti casi segnalati in cui video che non meritavano la rimozione hanno visto un blocco da parte del sistema.

È stato confermato anche che il 94,1% di tutti i contenuti rimossi non aveva ancora ricevuto segnalazioni da degli utenti, il che sottolinea comunque come l’algoritmo stia riuscendo a svolgere con buoni risultati il suo compito.