Stranger Things x Santa Cruz: Le nuove tavole in arrivo nell’estate 2022

Sono davvero bellissime le grafiche delle nuove tavole da skateboard Santa Cruz in arrivo nell'estate 2022 per la quarta stagione di Stranger Things.

14—Ott—2021 / 11:37 AM

Santa Cruz sta rivelando in questi giorni sui suoi account social una serie di bellissime tavole da skateboard che saranno disponibili nell’estate 2022, realizzate in collaborazione con Netflix per celebrare la quarta stagione di Stranger Things. Sono davvero belle!

Quattro tavole insieme celebrano le prime quattro stagioni della serie, con tutta una serie di easter egg e riferimenti inseriti nelle grafiche, per ora sono state rivelate le prime tre:

Sono poi state rivelate una serie di tavole e sketeboard completi, eccole:

Trovate gli ultimi aggiornamenti sul sito ufficiale di Santa Cruz Skateboard.