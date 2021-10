OnePlus Z2 in arrivo in Cina, confermata la Cancellazione Attiva del Rumore

Avevamo già avuto modo di scoprire moltissimi dettagli in merito alle nuove cuffie OnePlus Z2, ancora prima che queste venissero annunciate da parte della compagnia, dato che i leak non hanno lasciato scampo in alcun modo a OnePlus. Parliamo di dispositivi con feature davvero interessanti, che infatti si presentano a un prezzo alquanto budget al cambio attuale, e che nel caso in cui arrivassero in Italia potrebbe risultare per molti davvero graditi.

Le nuove OnePlus Z2 offrono infatti supporto alla tecnologia del Dolby Atmos, e hanno una batteria in grado di durare un totale di 38 ore, considerando anche però il case di ricarica e la sua autonomia. Si tratta di 40mAh ad auricolare e di 520mAh per il box di ricarica. Parliamo di un numero potenzialmente molto più piccolo però, visto che i dispositivi permettono l’utilizzo dell’ANC, o Cancellazione Attiva del Rumore, la quale grazie alle sue funzionalità diminuisce sensibilmente la durata della batteria, portandola a 27 ore totali.

Troviamo nei device dei driver dinamici da 11mm e il Bluetooth 5.2, nonché supporto al collegamento veloce con tutti i dispositivi OnePlus a partire dal 6. Mentre le cuffie offrono la resistenza IP55, il case si ferma all’IPX4 contro gli schizzi. Andando nello specifico, come riportato da GSMArena, ogni auricolare possiede 7 ore di autonomia senza l’ANC attivo, che si abbassano a 5 ore quando si fruisce della tecnologia in questione. Tuttavia, con solo 10 minuti di ricarica si potrà arrivare ad ascoltare contenuti per 5 ore.

Il prezzo per il mercato cinese confermato è dei 499 CNY (circa 77$ al cambio attuale), con una data di lancio già fissata per il 19 ottobre. Non sappiamo purtroppo al momento sé e quando il dispositivo verrà lanciato anche in altri paesi, fra cui l’Italia, ma speriamo ovviamente che non sia necessario aspettare molto tempo.