Knock at the cabin è il titolo del prossimo film di M. Night Shyamalan

Sapevamo che M. Night Shyamalan, dopo il recente OLD, fosse già al lavoro sulla sua prossima opera, ma non pensavamo di avere nuove effettive tanto presto: Universal Pictures, invece, ha stupito tutti pubblicando un teaser su Twitter con data e titolo del nuovo film, che si intitolerà Knock at the cabin e uscirà nelle sale il 3 febbraio 2023.

Knock At The Cabin. 2.3.23 https://t.co/llM7kv8w68 — Universal Pictures (@UniversalPics) October 14, 2021

I film del regista indo-statunitense sono sempre un mistero fino al giorno dell’uscita, praticamente, quindi non siamo in grado di darvi altre indicazioni o informazioni particolari: il titolo, ad ogni modo, col suo riferimento al “bussare a una capanna” rimanda ad atmosfere da fiaba horror: staremo a vedere.

L’unica cosa certa è che Universal è ben contenta di continuare a lavorare con Shyamalan, dato che si tratta del quinto film di seguito con la major, dopo The Visit, Split, Glass e Old.

