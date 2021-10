Il cane robot con un fucile da cecchino: può uccidere da una distanza di 1,2 km

Si chiama Ghost Vision-60 Q-UGV ed è un robot killer. Ha le sembianze di un cane, ma a differenza di quello della Boston Dynamics, questo robot è progettato per uccidere: è dotato di un fucile da cecchino in grado di colpire un bersaglio da una distanza di 1,2 chilometri.

Il Ghost Vision-60 Q-UGV è un prodotto dell’azienda Sword Defense ed è dotato di un’ottima mobilità: si sposta ad una velocità di 2 m/s, con la possibilità di coprire una distanza di 12 Km con una singola carica.

La Ghost Vision ha già progettato diversi modelli del suo robot killer, inclusa una versione con protezione IP68 in grado di muoversi su ogni terreno e con ogni condizione meteo – anche sotto la pioggia.

Latest lethality 6.5 #creedmoor sniper payload from @SWORDINT. Check out the latest partner payloads @AUSAorg Wash DC. Keeping US and allied #sof #warfighter equipped with the latest innovations. @USSOCOM #defense #defence #NationalSecurity #drone #robotics pic.twitter.com/Dvk6OvL3Bu

— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) October 11, 2021