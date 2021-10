Halloween Kills: Jamie Lee Curtis omaggia la madre Janet Leigh alla premiere

Dopo aver fatto la sua apparizione al Festival di Venezia, Jamie Lee Curtis ha voluto stupire ancora una volta il pubblico, omaggiando la madre Janet Leigh alla premiere di Halloween Kills, sfoggiando un look che si rifà alla protagonista di Psyco.

Ecco l’immagine di Jamie Lee Curtis alla premiere di Halloween Kills, con addosso gli abiti della madre Janet Leigh.

Non è la prima volta che la Curtis omaggia la madre, considerando che nel 2015 replicò la scena della doccia di Psyco in Scream Queens.

Halloween Kills arriverà al cinema in Italia il 21 ottobre. Ecco la sinossi:

Alcuni minuti dopo che Laurie Strode (Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) ed Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato il killer mascherato Michael Myers imprigionato e in preda alle fiamme nello scantinato della casa, Laurie viene portata d’urgenza in ospedale con ferite potenzialmente letali, credendo di aver finalmente ucciso il suo incubo di un’intera vita. Ma quando Michael riesce a liberarsi dalla trappola di Laurie, riprende il suo bagno di sangue rituale. Mentre Laurie combatte il suo dolore, si prepara a difendersi da lui e prepara tutta Haddonfield a ribellarsi contro il loro mostro inarrestabile.

Le donne Strode si uniscono a un gruppo di altri sopravvissuti alla prima furia di Michael che decidono di prendere in mano la situazione, formando una folla di vigilanti che si propone di dare la caccia a Michael, una volta per tutte.